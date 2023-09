"Serate in sicurezza a Legnano: patenti ritirate ai positivi all'alcol test"

Ancora la guida in stato di ebbrezza occupa un posto di rilievo nelle verifiche effettuate dalle polizie locali del territorio e altri cinque conducenti hanno concluso la serata di sabato con la patente ritirata: nel corso del fine settimana, infatti, si sono svolti i servizi straordinari "Serate in sicurezza" e una ventina di operatori appartenenti ai comandi che hanno aderito all’iniziativa (Legnano, Rescaldina, Parabiago, Canegrate-San Giorgio, San Vittore Olona e Nerviano-Pogliano) ha presidiato le maggiori arterie stradali del territorio per effettuare i controlli. Nel corso della nottata di lavoro, cinque conducenti (quattro a Legnano uno a Parabiago) sono risultati positivi all’alcol test con conseguente ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza; due di questi, oltre al ritiro della patente di guida, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria perché il tasso alcolemico verificato durante il controllo è risultato superiore agli 0,8 mgl. In totale sono state quindici le sanzioni amministrative per violazioni al codice elevate. Il caso più ricorrente è ancora quello relativo al mancato uso delle cinture di sicurezza, mentre le altre sanzioni riguardano i dispositivi di sicurezza: luci delle autovetture non funzionanti, pneumatici lisci e non adeguati, scarichi rumorosi. A Parabiago è stata poielevata una sanzione per ubriachezza molesta.P.G.