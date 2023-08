Scuole paritarie Dal Consiglio ok alla convenzione

Il Consiglio comunale parabiaghese approva

per i prossimi cinque anni la nuova convenzione

con le scuole paritarie dell’infanzia della città. "Gli investimenti per

le scuole sono sempre risorse ben spese – dichiara il sindaco Raffaele Cucchi –, In particolar modo se queste favoriscono la libera scelta educativa delle famiglie

e a favore di una maggior offerta delle disponibilità del servizio. La scuola

è sempre stata una nostra priorità nell’ottica

di un investimento sulle generazioni future e sempre lo sarà. "Le scuole paritarie dell’infanzia destinatarie della convenzione sono quattro (una per frazione e una in città) e a loro è destinato, per l’anno 20232024, un contributo di 98,18 euro mensili per ciascun alunno iscritto e residente

a Parabiago, oltre a un contributo annuo

di 516 euro per ogni sezione per l’acquisto di materiale di consumo e

di sussidi didattici. Il costo complessivo previsto

per sostenere i contributi dell’intera convenzione (tutti gli anni previsti) ammonta a una spesa totale di 1.698.193,00 euro con la possibilità di variazioni degli importi

a partire dal secondo anno scolastico a seconda dei numeri degli alunni iscritti.

Christian Sormani