Scoppia un incendio dalla canna fumaria. Danni ingenti alla villetta, nessun ferito

Attimi di paura ieri mattina, quando un violento incendio è divampato in una villetta di via Virgiliana, sollevando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, improvvise e aggressive, hanno avvolto l’abitazione, richiamando sul posto i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. Stando alle prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato dal malfunzionamento della canna fumaria. Per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di spegnimento, la polizia locale ha interdetto l’accesso alla zona per tutta la durata dell’intervento. A seguito delle verifiche tecniche, l’immobile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Restano da chiarire eventuali responsabilità. C.S.