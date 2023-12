Scontro fra due auto. Cinque persone ferite traffico in tilt per ore

Grave incidente ieri poco prima di mezzogiorno a Porto Ceresio, due auto coinvolte, cinque le persone ferite. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e un’automedica, una squadra dei vigili del fuoco che hanno liberato due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere dopo lo scontro frontale, in volo anche l’elisoccorso. Cinque le persone ferite, due uomini di 51 e 54 anni e di tre donne, una di 31 anni e due di 53. Per uno dei feriti, in condizioni gravi, è stato disposto il trasporto in ospedale con l’elicottero, accompagnate in codice giallo al Circolo a Varese le altre persone.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stara chiusa al traffico con pesanti disagi alla circolazione. Ancora da chiarire da parte dei carabinieri la dinamica. Momenti di paura anche a Luvinate intorno alle 13 per un incidente tra un’auto e una moto, ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo di 16 anni. Fortunatamente le condizioni del ragazzo sono apparse meno gravi di quanto inizialmente si era temuto. R.F.