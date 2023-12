Sciopero riuscito al Falcone. Durante le vacanze di Natale il pavimento sarà riparato

Un primo risultato ieri con lo sciopero gli studenti dell’Istituto Superiore Giovanni Falcone l’hanno ottenuto: in mattinata sono arrivati i tecnici della provincia di Varese per verificare una delle situazioni al centro della protesta, le condizioni del tetto che determinano infiltrazioni all’interno dell’edificio con conseguente distacco di parti della pavimentazione nei corridoi. L’intervento di manutenzione al tetto non è immediato mentre è stato assicurato che durante le vacanze natalizie, con la scuola chiusa, sarà sistemata la pavimentazione. "Lo sciopero è servito – hanno detto i rappresentanti d’istituto – sono situazioni che non possiamo più tollerare, problemi che esistono da anni, più volte segnalati senza ottenere risposte, per questo abbiamo deciso di scioperare, facendo sentire in questo modo la nostra voce". Ieri mattina grande l’adesione, circa 700 gli studenti che si sono ritrovati all’esterno dell’istituto, davanti all’ingresso sono stati esposti alcuno striscioni con i motivi della protesta, tra i più eloquenti quello con la scritta "ci siamo rotti come il tetto". Una manifestazione che si è svolta pacificamente, grazie al servizio d’ordine autogestito, alla presenza delle forze dell’ordine e anche di alcuni genitori, che hanno dato sostegno alla protesta dei ragazzi. Altro problema segnalato la bassa temperatura nelle aule. Poi i rappresentanti degli studenti hanno incontrato il dirigente scolastico, Vito Ilacqua, il preside ha informato che il problema delle aule al freddo è stato risolto, la temperatura è di 18 gradi. Si è inoltre impegnato a convocare un‘assemblea con i rappresentanti di classe e di istituto a breve. "Lo sciopero è servito – ha detto Matteo, rappresentante dell’Uds (unione degli studenti) che ha organizzato la protesta – innanzitutto siamo riusciti ad ottenere attenzione sui problemi esistenti e da tempo tanto che in mattinata sono arrivati i tecnici della provincia di Varese e anche il consigliere provinciale Marco Colombo, al quale abbiamo chiesto un dialogo costante tra studenti e amministrazione provinciale, per affrontare i problemi che riguardano non solo il Falcone ma altre scuole varesine. Al momento ci sono le parole, le promesse, aspettiamo al più presto le azioni concrete di cui ha bisogno l’istituto".

Il punto della situazione sarà fatto nell’assemblea che dovrebbe essere convocata prima delle vacanze natalizie.

R.F.