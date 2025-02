Schiacciate da macchinario, salvate le dita a operaia

Dita salve. Se l’è cava un’operaia di 58 anni ricoverata d’urgenza a Monza dopo un infortunio in una ditta sanvittorese. L’incidente sul lavoro è avvenuto in un’azienda dove si producono suole per scarpe in via Puccini, nella zona industriale del paese. La donna stava operando su un macchinario quando qualcosa – per cause ancora al vaglio – è andato storto per cui si è ferita una mano con grave schiacciamento di due dita nel macchinario. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi di lavoro. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Bianca con automedica al seguito e la polizia locale di San Vittore Olona, per tutte le indagini del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. "Per fortuna la nostra collega non ha perso le dita e dopo un intervento chirurgico, durato alcune ore all’ospedale di Monza, la mano è adesso salva" ha voluto precisare una lavoratrice della dita dove è avvenuto l’incidente. Un finale per fortuna lieto che purtroppo spesso non accade per altri incidenti sul lavoro.

Ch.S.