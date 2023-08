Legnano, rifiuti edilizi abusivi e motorino manomesso: indagini e multe

Legnano, 21 agosto 2023 – Doppia operazione messa a segno nel fine settimana dalla Polizia locale di Legnano e resa possibile dalle segnalazioni dei residenti della zona viale Gorizia – via Bissolati.

Scarico abusivo di materiali edili

Il personale della polizia locale ha individuato e sanzionato il responsabile dello scarico abusivo di materiale edilizio in un cortile delle case Aler di via Bissolati. Il soggetto, di nazionalità italiana e già noto al Comando di corso Magenta per altri illeciti in materia di edilizia, è stato sorpreso sul fatto grazie al monitoraggio costante della zona che la Polizia Locale effettua per arginare i fenomeni di degrado lamentati dai residenti. La sanzione elevata è pari a 600 euro.

Sequestro motociclo manomesso

La seconda operazione della Polizia locale riguarda la sanzione comminata a un giovane conducente italiano minorenne e il sequestro del motociclo con cui questi ha disturbato il sonno dei residenti in zona piscina nel corso delle ultime settimane. Il motociclo è risultato avere il dispositivo del silenziatore manomesso. Anche in questo caso gli agenti, allertati dalle segnalazioni dei cittadini, hanno monitorato la zona, fermato e sanzionato con un verbale di 430 euro il minorenne alla guida del mezzo.