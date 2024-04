Scarica lattine in un prato. Smascherato e multato

Individuato e multato l’incivile che aveva buttato in un prato bottiglie e lattine. L’uomo pensava di essersi comportato da "furbo", infischiandosene delle regole da rispettare, quindi aveva scaricato i suoi rifiuti convinto di averla fatta franca. Non è andata così, per fortuna l’incivile… ha commesso un errore: ha lasciato tra le bottiglie e le lattine buttate alcuni riferimenti diventati preziosi per identificarlo poche ore dopo e multarlo. A raccontare l’ennesimo gesto di inciviltà è l’amministrazione comunale di Cittiglio, attraverso la pagina Facebook del gruppo "Polis". "È una battaglia difficile, quella contro gli abbandoni di rifiuti – è il commento dell’amministrazione – ma ci impegneremo sempre affinché qualcosa possa cambiare. L’ambiente è casa nostra, va rispettato e tutelato… sempre!". Nei giorni scorsi colta sul fatto mentre abbandonava il sacco di rifiuti una donna a Solbiate Arno: “immortalata” dalla fototrappola, è stata identificata e sanzionata.

R.F.