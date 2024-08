Sarà più facile trovare casa. Apre l’Agenzia dell’abitare

Apre oggi in corso Magenta, negli spazi contigui all’Ufficio relazioni con il pubblico, lo sportello dell’"Agenzia dell’abitare dell’Alto Milanese", un servizio gestito dalla cooperativa "La Cordata" e che si rivolge in prima battuta agli utenti che non rientrano nella fascia per l’assegnazione delle case popolari ma che hanno necessità di trovare una soluzione ai loro problemi abitativi. "L’Agenzia, che è un servizio gratuito di orientamento all’abitare per inquilini e proprietari, nasce da una riflessione all’interno del Piano di Zona sulle necessità di abitazioni di quella fascia di popolazione con un livello intermedio di reddito, che non ha i requisiti per partecipare all’assegnazione delle case popolari e incontra difficoltà sul mercato libero, e per la quale la soluzione migliore potrebbe essere quella del canone concordato – spiega Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale –. L’esigenza rappresentata dai ventidue Comuni dell’Alto Milanese era di avere a disposizione un soggetto che fosse in grado di analizzare scientificamente l’effettivo fabbisogno abitativo del territorio e, insieme, che avesse la possibilità di proporre soluzioni anche al di fuori dai classici schemi".

Il Comune di Legnano, inoltre, ha ritenuto di assegnare all’Agenzia un contributo per l’attivazione della figura del custode sociale negli alloggi popolari fra le vie Porta e Padre Giuliani. I due custodi sono attivi proprio in queste settimane per affiancare le cinquantadue famiglie assegnatarie dei nuovi alloggi Aler. Con l’Agenzia i Comuni si sono attivati per gestire un bando che sarà pubblicato nei primi giorni di settembre per aiutare le famiglie con problemi di morosità in alloggi privati e le persone in fase di stipula di contratti di affitto in regime di canone concordato, sia per garantire un aiuto iniziale sia con un fondo apposito che possa intervenire in caso di difficoltà dell’inquilino a tutela del proprietario.

L’Agenzia si presenta dunque come un servizio per chi cerca casa, ma anche per i piccoli proprietari che vogliano conoscere le opportunità di affittare un alloggio a canone concordato. Da ricordare che oggi a Legnano sono circa 200 i nuclei familiari che hanno sottoscritto contratti di affitto a canone concordato. Lo sportello di Legnano sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18.

Paolo Girotti