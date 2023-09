San Vittore, sente dei rumori in giardino di notte, pensa a un ladro e spara. Ferito un ragazzino di 17 anni

San Vittore Olona (Milano) – Spara contro quello che ritiene un ladro, ma ferisce un ragazzino di 17 anni. È successo questa notte a San Vittore Olona, in via Pisacane. Intorno poco prima delle 3 un 58enne ha sentito alcuni rumori provenire dal giardino della sua abitazione. Spaventato, pensando si trattasse di un ladro, prima ha sparato due colpi in aria poi altri due. A rimanere ferito però è stato un ragazzino di 17anni il quale, come ha raccontato, si sarebbe solamente nascosto lì per sfuggire da alcuni suoi coetanei con cui poco prima era venuto alle mani in un locale vicino.

L’uomo è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio per lesioni aggravate. La pistola era regolarmente detenuta ed è stata poi consegnata, agli investigatori. La vicenda, su cui i Carabinieri di Cerro Maggiore sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta, è accaduta prima delle 3 in via Pisacane. I militari sono intervenuti su richiesta del padrone di casa, un italiano incensurato il quale, pochi minuti prima, allertato da alcuni rumori provenienti dell'esterno della propria abitazione, in cui vive da solo, aveva sorpreso all'interno del giardino un giovane.

Quindi sparato due colpi in aria, dopo avergli intimato di fermarsi, avrebbe esploso altri due colpi, procurando al ragazzo una ferita sotto l'ascella destra ed una frattura alla mano destra. Il giovane, un ragazzo brasiliano di 17 anni residente a Legnano è stato soccorso dal personale sanitario del 118, e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato non in pericolo di vita. I quattro bossoli esplosi sono stati trovati in giardino e sequestrati.