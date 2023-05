San Giorgio, trovati con centinaia di cellulari e 30 mila euro in contanti: due denunciati

San Giorgio su Legnano (Milano), 9 maggio 2023 - In una casa trovati 168 cellulari e 30mila euro, due uomini denunciati per ricettazione. Questa la scoperta fatta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Legnano.

Durante un servizio, i militari sono arrivati a San Giorgio su Legnano in una abitazione di via Manzoni. Una volta entrati hanno trovato cellulare e i soldi. Interrogati, i due uomini presenti non hanno saputo dare spiegazione della provenienza di tutto quel materiale. Sono stati quindi denunciati per ricettazione un 34enne e di un 38enne, entrambi pakistani.

Secondo i primi accertamenti i cellulari risulterebbero rubati. I due uomini sono incensurati ma potrebbero far parte di una organizzazione. Si indaga per cercare altri complici della banda.