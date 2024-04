Salute, ambiente e lavoro. Un convegno su Malpensa a 25 anni dall’apertura

È in programma oggi sabato 13 alle 16 a Samarate a Villa Montevecchio il convegno dal titolo "Malpensa 25 anni dopo. A che punto siamo su salute, ambiente, infrastrutture e lavoro", organizzato dal Movimento 5 Stelle di Samarate e di Busto Arsizio. Sono trascorsi oltre 25 anni dall’apertura di Malpensa 2000 quindi per gli organizzatori l’incontro è occasione per approfondire gli effetti dell’impatto dello scalo sul territorio. Scrivono gli organizzatori "Molte le domande che ci siamo posti in questi anni su temi importanti quali salute, ambiente, infrastrutture e lavoro e su cosa rappresenti oggi un aeroporto in continua crescita, ma incredibilmente ancora in via di sperimentazione, come testimoniato dalla fase di test delle nuove SID che prenderà il via dal 18 aprile". Al convegno di domani i relatori cercheranno di dare risposte. Prenderanno parte delegati dei Comitati per la tutela del territorio e della cittadinanza del territorio aeroportuale, esperti di urbanistica e pianificazione del territorio, il presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Megetto, esponenti politici locali, oltre ai rappresentanti dei sindacati di base dello scalo di Malpensa, che porteranno una testimonianza sulla situazione lavorativa dei dipendenti aeroportuali. R.F.