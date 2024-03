Rubano un joystick. Due uomini nei guai

In coppia, si aggiravano tra i negozi del centro commerciale di Rescaldina in cerca di merce da sottrarre, ma sono stati bloccati subito dopo aver rubato un joystick al negozio Gamestop.

I due, un giovane di 27 anni e il suo “socio“ di 42, avevano infatti pensato di poter eludere la sorveglianza dividendosi i compiti e provando così a confondere le acque: il primo, dunque, si era occupato di sottrarre il joystick, per poi nasconderlo nello zaino del secondo, rapido nell’allontanarsi dalla zona lasciando l’amico sul posto.

La manovra non è però sfuggita agli addetti alla sicurezza che hanno avvertito i carabinieri

In breve il 27enne, che si stava ancora aggirando nei negozi della galleria commerciale in cerca di altri prodotti da sottrarre, e il suo socio sono stati dunque identificati e fermati dai militari: i carabinieri hanno recuperato la merce sottratta e hanno dunque arrestato il 27enne, che di fatto si era incaricato di rubare il prodotto, con l’accusa di furto, e denunciato invece per ricettazione il 42enne.

P.G.