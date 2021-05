Cerro Maggiore (Milano), 10 maggio 2021 - Le rubano la bandiera delll'Inter dal balcone e lei mette nome e cognome del ladro su Facebook. Succede nella frazione cerrese di Cantalupo, con una tifosa dell'Inter che si è vista sottrarre la bandiera della squadra del cuore dal balcone di casa. Il ladro però, un ragazzino del paese, è stato riconosciuto e così la padrona di casa ha pensato di mettere nome e cognome del ragazzo denunciando il furto sulla piazza virtuale del paese.

Sentendosi tirare in causa il ragazzo ha prima negato, poi si è scusato in privato per la bravata come conferma la donna che lo aveva denunciato pubblicamente: "Confermo che il ragazzo in privato mi ha chiesto scusa ed entrambi i genitori sono venuti di persona a capire cosa fosse successo e rinnovare le scuse". La tifosa ha poi spiegato di aver messo, non senza problemi, il messaggio sul gruppo Facebook del paese: "Segnalo inoltre che gli amministratori del gruppo si sono subito attivati per capire se il contenuto del mio messaggio fosse veritiero, al fine di mantenere alta la guardia sulla serietà del gruppo stesso". Infine un regalo inaspettato: "Sul mio balcone sventola di nuovo una bandiera: ieri infatti un cantalupese me ne ha regalata una, dispiaciuto dell'accaduto".