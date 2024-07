Ruba lo smartphone. Incastrato dal Gps

Grazie alle moderne tecnologie e alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, è stato recuperato il bottino di un furto a Rescaldina. "Stavo tornando dal lavoro sul treno diretto alla stazione di Rescaldina – racconta il derubato –. C’era un ragazzo visibilmente ubriaco, con una bottiglia di amaro in mano, che infastidiva i passeggeri. Ho interagito brevemente con lui, ma era davvero molesto. Avevo riposto il mio telefono nello zaino. Quando sono arrivato a destinazione, sono sceso dal treno e guardando il mio smartwatch collegato al telefono, mi sono accorto che il cellulare non c’era più". Nel frattempo, il ladro era ancora sul treno che ripartiva. I carabinieri hanno suggerito alla vittima di utilizzare un sistema di geolocalizzazione per ritrovare lo smartphone, anche grazie all’informazione fornita dal ladro stesso, che aveva detto di essere rescaldinese. Dopo aver fatto denuncia in caserma, è stata individuata l’abitazione del ladro. La Polizia Locale di Rescaldina è intervenuta sul posto poche ore dopo, recuperando il maltolto e restituendolo al legittimo proprietario. Ch.S.