Rogo in casa di corte. Uomo intossicato dal fumo

Incendio nel primo pomeriggio di ieri a San Giorgio su Legnano, nel Milanese. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata odierna, interessando abitazioni di corte adiacenti in via Cavour 17. Le fiamme sono divampate da un appartamento al piano superiore, raggiungendo il tetto e poi propagandosi alla casa adiacente. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano con due autocisterne, supportati dalla polizia locale. La squadra legnanese ha spento le fiamme con il supporto dei volontari Vigili del Fuoco di Inveruno. L’incendio è stato domato, ma ha causato notevoli danni. L’appartamento dove è iniziato il rogo era affittato a un italiano che ospitava persone di origine peruviana. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano dopo aver respirato i fumi derivati dalla combustione. Da accertare cosa abbia causato il rogo.

Ch.S.