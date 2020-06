È stato ritrovato senza vita all’interno del cimitero di via dell’Agricoltura nella frazione robecchese di Casterno. Ieri pomeriggio non c’è stato nulla da fare per il dipendente di un’agenzia di pompe funebri per il quale erano stati attivati i soccorritori della Croce Bianca di Magenta e l’équipe medica dell’elisoccorso. Il cimitero è stato immediatamente chiuso dai Carabinieri della stazione di Abbiategrasso e dalla Polizia locale di Robecco che stanno completando le indagini per chiarire l’accaduto.

G.M.