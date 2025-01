Risparmi green. Ecco i progetti sul fotovoltaico

Un esempio di innovazione e sostenibilità arriva da Dairago, dove l’amministrazione comunale ha intrapreso un ambizioso percorso di efficientamento energetico. Da due anni, il Comune si è concentrato sull’installazione di impianti fotovoltaici in diversi edifici e strutture comunali, con risultati concreti e visibili. Dal 2023, pannelli solari sono operativi presso la sede dell’Apad - Associazione pensionati e anziani di Dairago (6 kW) e nelle scuole elementari (20 kW). Nel 2024, l’installazione si è estesa al municipio (12 kW) e al campo sportivo (10 kW), completando un progetto che ha visto l’aggiunta di sistemi di accumulo per migliorare l’efficienza energetica. Un investimento totale di 158.000 euro ha reso possibile questa trasformazione, grazie a finanziamenti statali di 140.000 euro e a un contributo del Comune di 18.000 euro.

La giunta Rolfi sottolinea i numerosi benefici derivanti da questi interventi. Non solo si riducono i costi energetici, ma si contribuisce anche alla tutela ambientale, diminuendo l’uso di fonti fossili e aumentando la produzione di energia pulita. Questi impianti fotovoltaici rappresentano un passo decisivo verso l’autosufficienza energetica di Dairago, riducendo la dipendenza da fonti non rinnovabili e rendendo il territorio un esempio virtuoso di sostenibilità e innovazione. Nel piano triennale delle opere pubbliche sono previsti interventi superiori a 150.000 euro, già finanziati. L’amministrazione Rolfi ha poi indetto un bando per affidare in concessione per vent’anni il servizio di illuminazione pubblica (gestione, manutenzione, fornitura elettrica e interventi di efficientamento energetico) per un costo di 3.800.000 euro, pari a 190.000 all’anno.

Ch.So.