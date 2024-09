Riqualificazione delle strade: ultimi lavori

Nei prossimi giorni prenderà il via l’ultima fase del progetto "Manutenzione straordinaria strade", che coinvolgerà 7.684 metri quadrati di vie cittadine con un investimento complessivo di 350mila euro, stanziato dall’Amministrazione comunale er il rifacimento delle strade. Le vie coinvolte nei lavori sono Cesare Correnti (compresi strada e marciapiedi), Crivellino e Donatori di Sangue. A queste si aggiungono la rotonda del monumento degli Alpini, quella di via Palestro e piazza Cazzamini Mussi. Inoltre, nei prossimi mesi, in base all’accordo quadro con il Comune di Vigevano, verrà effettuato il ripristino delle arterie più danneggiate grazie a ulteriori fondi.

C.S.