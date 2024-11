Rinascita dei boschi. La Regione apre le casse. In arrivo 200mila euro

La Giunta di Regione Lombardia ha riconosciuto al Comune un indennizzo di 200mila euro per i danni alle aree boschive procurati dagli eventi atmosferici eccezionali, che si erano verificati nei mesi di luglio e agosto dello scorso anno. A seguito degli uragani che hanno flagellato soprattutto le zone interne al Parco del Ticino, l’Amministrazione comunale aveva presentato domanda di contributo per una superficie di intervento di 77. 6133 ettari. Una richiesta che è stata accolta dalla Giunta regionale. La conferma dell’assegnazione giunge dall’assessore al Paesaggio e all’Ambiente Valter Bertani. "Si tratta – dice l’assessore - di un risultato molto importante che ci consentirà di procedere alla ripiantumazione degli alberi danneggiati dalla furia della tromba d’aria. Il merito dell’essere riusciti ad ottenere il corposo indennizzo va alla tempestività con la quale sono stati documentati gli effetti devastanti del maltempo che aveva interessato tutte le nostre aree boschive in particolare il pomeriggio del 26 agosto 2023. Una ricognizione puntuale, trasmessa poi agli Uffici, i quali hanno lavorato alacremente per riuscire a presentare la domanda risarcitoria nei tempi stabiliti". G.Ch.