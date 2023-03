Rinasce la scuola Cantù Ora al rione Legnarello c’è la nuova casa degli studenti adulti

di Paolo Girotti

Una nuova struttura scolastica che nasce dal recupero di un edificio con una lunga storia, nato con la stessa destinazione a inizio Novecento: l’inaugurazione della struttura che fu sede della scuola Cantù e che è diventata ora la nuova casa per i 350 studenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Milano 4 ha richiamato ieri mattina amministratori pubblici vecchi e nuovi, dirigenti scolastici ma anche ex alunni di quella che, sino agli anni Ottanta, è stata una storica elementare statale. L’assegnazione degli spazi al piano terra della struttura è stata decisa dall’amministrazione comunale nel novembre 2021 e la loro apertura è diventata possibile grazie agli interventi di riqualificazione che hanno garantito l’agibilità dell’edificio e l’adeguamento alle norme: ieri, infine, il taglio del nastro vero e proprio. "Oggi completiamo un percorso cominciato dall’amministrazione Centinaio, che decise di portare a Legnano il Cpia, dotandolo di una sede finalmente adeguata alle sue esigenze – ha detto il sindaco Lorenzo Radice -. L’inaugurazione della sede del Cpia è il risultato della nostra politica di rigenerazione urbana; una rigenerazione complessiva, che valorizza un immobile storico del nostro patrimonio come la scuola Cantù, rimasta chiusa per oltre dieci anni, mettendolo a disposizione di un servizio importante come il Cpia.

Questo plesso, inoltre, è pronto ad arricchirsi ulteriormente, con il probabile arrivo di altre realtà nei prossimi mesi, di proposte e di occasioni di incontro e socializzazione per gli abitanti del quartiere Legnarello e per tutti i legnanesi, nello spirito di una città autenticamente policentrica". Il riferimento diretto è, con tutta probabilità, all’Università degli anziani Ualz che qui potrebbe trovare presto spazio. Tra quanti hanno preso la parola in occasione dell’inaugurazione anche l’ex sindaco, Alberto Centinaio, che con la sua amministrazione aveva dato il via al recupero e che ha ricordato aneddoti risalenti agli anni in cui anche lui ha frequentato questa scuola elementare. "Con la nuova sede del Cpia – ha poi aggiunto Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva - facciamo un salto di qualità offrendo a studenti e docenti ambienti più spaziosi e consoni alle loro necessità"