Riflettori accesi a La Stella. Parte la macchina del Palio. Via alle corse di addestramento

Il rombo degli zoccoli è pronto a riecheggiare sulla pista di via Novara. Domenica 16 marzo, la stagione delle corse a pelo si apre con un banco di prova infuocato, dove l’adrenalina si mescolerà alla tensione dell’attesa. Cinque batterie, nove fantini, venti cavalli: numeri che accendono la passione delle Contrade e danno il via al lungo cammino verso il Palio. A dirigere la mossa ci penserà il legnanese Gennaro Milone, garante di una partenza all’altezza della tradizione. Occhi puntati su Francesco Caria, chiamato agli straordinari con ben quattro presenze in pista, seguito da Giuseppe Zedde e dal legnanese Filippo Belloni, impegnati in tre batterie. Tutte le Contrade si presentano con cavalli da valutare, testando nuove soluzioni in ottica futura. Solo Legnarello rinuncia alla prova, forte dei successi recenti e sicuro delle proprie scelte. Federico Arri, fantino della Flora, e Carlo Sanna, alfiere di San Martino, monteranno probabilmente cavalli già visti in passato, mentre Filippo Belloni cercherà di brillare davanti al pubblico di casa, dopo le ottime prestazioni di Pian delle Fornaci. Le redini sono strette, la polvere è pronta ad alzarsi: il Palio inizia qui. Si inizia alle 10.30 con corse continue fino alle 11.30 e si prosegue nel pomeriggio dalle 14 con altre due corse.

In totale cinque corse secche con quattro cavalli a batteria, proprio come nel Palio di Legnano. Le corse di addestramento al Palio rappresentano un momento fondamentale nella preparazione di cavalli e fantini in vista della competizione ufficiale. Si tratta di prove non competitive che consentono di valutare la condizione fisica dei cavalli, l’affiatamento con i fantini e la loro capacità di affrontare una corsa a pelo, ossia senza sella.