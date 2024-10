Rifiuti speciali scaricati nell’ex centro commerciale. Individuati i responsabili

Rifiuti speciali, scaricati da un furgone all’interno dell’ex centro commerciale Vivo di Ozzero, lungo la Statale 494, sperando che nessuno si accorgesse di nulla: questa volta, però, a sorvegliare il territorio c’erano gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso, che sono così arrivati a identificare e denunciare i due responsabili. L’episodio risale a mercoledì e l’intervento è stato effettuato da una pattuglia che, durante il servizio di controllo del territorio, ha sorpreso alcuni soggetti mentre erano intenti a scaricare da un furgone dei rifiuti speciali all’interno dell’ex centro commerciale Vivo di Ozzero, lungo la Strada Statale 494. Gli agenti, infatti, hanno notato all’interno dei locali, ormai abbandonati e ricettacolo di tonnellate di rifiuti abbandonati, un autocarro con due individui a poca distanza impegnati a scaricare dal mezzo una notevole quantità di rotoli di guaina bituminosa che si trovavano nel cassone, nascosti da un telo. I due soggetti di 54 e 58 anni, poi identificati dagli agenti, risultavano essere rispettivamente di nazionalità egiziana e marocchina, attualmente residenti nell’hinterland milanese. I due sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti mentre il mezzo utilizzato è stato sequestrato e messo a disposizione della magistratura.

"Continuano i monitoraggi nella zona della SS494 da parte della polizia locale di Abbiategrasso/Ozzero, coordinata dal comandante Maria Malini – ha commentato l’assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi – al fine di contrastare l’abbandono massiccio nelle aree periferiche dei comuni di Ozzero e Abbiategrasso, soprattutto in prossimità della proprietà privata dell’ex centro commerciale Vivo, divenuta da tempo una discarica a cielo aperto. Numerose sono state le attività di contrasto e diversi i procedimenti penali aperti dal Comando di polizia locale. Le amministrazioni di Abbiategrasso e Ozzero continuano la loro azione di contrasto al fenomeno dell’abbandono illegale di rifiuti, il cui dilagare sta pregiudicando il decoro delle città e delle campagne. L’attività ispettiva per combattere tali comportamenti illegali proseguirà anche nelle prossime settimane". "Questa ulteriore denuncia rappresenta un tassello importante che va ad aggiungersi agli altri risultati già ottenuti grazie all’installazione di strumenti speciali come le fototrappole – conclude il sindaco Cesare Nai – e che in alcuni quartieri della nostra città, particolarmente critici, sta portando a risultati considerevoli".Paolo Girotti