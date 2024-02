Riciclare l’acqua piovana. Al via il progetto Spugna

Il progetto Città metropolitana Spugna, sviluppato dalla Città metropolitana di Milano, insieme a Gruppo CAP e a diversi Comuni, da lunedì approda anche a Buscate. In particolare, in piazza Unità d’Italia, la rete delle acque meteoriche verrà separata dalla fognatura e le acque di pioggia non confluiranno più nella rete fognaria ma verranno trasportate nel nuovo rain garden, un’area verde fra la piazza e il canale diramatore Cuggiono che verrà riqualificata grazie alla piantumazione di 35 alberi. L’area completamente riqualificata sarà fruibile da tutti i cittadini di Buscate sia per il mercato sia per altre iniziative e momenti di socialità. Da domani alla fine dei lavori prevista per metà aprile, il parcheggio non sarà accessibile e in alternativa, le auto potranno essere parcheggiate in via Paolo VI, Via Papa Giovanni, via Risorgimento o via Cavallotti. Il mercato settimanale si sposterà in piazza San Mauro. Il progetto Città metropolitana Spugna a Buscate prevede, oltre a questo cantiere, interventi anche in via Primo Maggio/via San Pietro, via dell’Industria, e via Edison, per un investimento di oltre 850mila euro.P.G.