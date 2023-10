Ricerca contro il carcinoma al seno: Castellanza illumina l'arco "Pispitia" di rosa

Il Comune, insieme ad Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro rinnovano anche quest’anno l’impegno a sostenere la campagna nazionale “Nastro rosa“ di ottobre, con l’illuminazione in rosa del monumento più significativo della città. Per tutto il mese lo storico arco cittadino del Parco dei Platani, conosciuto con il nome di Pispitìa (prospettiva), resterà infatti illuminato allo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione del tumore al seno.

Il carcinoma mammario colpisce ogni anno circa 55mila donne: indagini, visite senologiche e autopalpazione fanno la differenza. "La salute e il benessere dei cittadini sono un bene essenziale – dice il sindaco Mirella Cerini –. È fondamentale promuovere in ogni modo la cultura della prevenzione attraverso uno stile di vita salutare e controlli periodici. È da poco terminata la campagna di prevenzione dell’ictus e i riscontri sono stati importantissimi". S.V.