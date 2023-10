Residenti contro i rumori dei tifosi a Buscate: petizione per Arpa

Braccio di ferro fra i residenti della zona del campo sportivo e i tifosi della squadra di casa del Buscate calcio. I cittadini hanno raccolto le firme iniziando una petizione per chiedere ad Arpa un monitoraggio sui decibel. Finora una trentina di famiglie ha chiesto ai funzionari di intervenire per i rumori molesti provenienti dallo stadio di viale Risorgimento, dove in queste ore è apparso uno striscione che recita: "Ultras liberi di tifare – firme e petizioni non ci possono fermare". Dal canto loro i firmatari scrivono: "Si sono raggiunti, anzi superati, i limiti della pazienza e della tollerabilità. Avendo già ripetutamente lamentato numerosi disagi provocati dall’elevata intensità del rumore durante le competizioni sportive che si tengono al campo sportivo al civico 6 di viale Risorgimento durante il campionato 20222023, vogliamo evidenziare come tali comportamenti non siano affatto cessati durante la stagione 20232024. Per tale motivo chiediamo all’amministrazione comunale che si attivi al fine di richiedere ad Arpa Lombardia una perizia fonometrica durante le ore in cui avranno luogo le prossime competizioni sportive. I problemi derivanti dalla vicinanza al campo sportivo non si limitino all’ambito sono legati anche alla gestione dell’area ristoro"".

Ch.S.