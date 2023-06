Rescaldina, trovato un lupo morto lungo la ferrovia Saronno-Malpensa. Allarme tra gli abitanti

Rescaldina (Milano) – Un grosso esemplare di lupo è stato trovato morto lungo la ferrovia Saronno-Malpensa, nel territorio di Rescaldina. Un animale che non sembrerebbe far parte di un branco, anche se non vi sono certezze a riguardo. Secondo gli esperti si tratterebbe di un individuo in dispersione, che non avrebbe creato comunque problemi.

In questi anni avvistamenti ci sono stati nell’area del Parco del Ticino e nel Parco della Pineta di Appiano Gentile. Adesso si valuta la presenza del lupo anche nell’area del Fontanile di San Giacomo a Gerenzano. Qualcuno si è allarmato per la presenza dell’animale nella zona, ma Comune e Parco dei Mughetti hanno risposto ai dubbi dei cittadini: "In Italia non si registrano attacchi all’uomo da almeno 80 anni. Il lupo è un animale elusivo, che spesso si muove in branco e dunque percepisce facilmente la nostra presenza: per rendere ancora più difficile l’incontro è sufficiente camminare rumorosamente ed evitare di seguirne le tracce. Il lupo raramente si lascia avvicinare: se ci si imbatte in un lupo non è necessario fare nulla, evitando ovviamente di seguirlo una volta che si è allontanato. Se non avesse notato subito la nostra presenza, sarà sufficiente parlare a voce alta o comunque fare rumore".

“Sparare? Si rammenta che il lupo è una specie protetta dalla legge italiana ed europea: uccisione e disturbo sono puniti dal Codice penale anche con la reclusione. Inoltre va tenuto presente che la prudenza alla guida è il giusto rimedio per evitare investimenti che mettono a rischio la nostra incolumità, oltre che la vita degli animali stessi".