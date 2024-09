Rescaldina, rubano 2mila euro di merce del centro commerciale: fermati e denunciati

Rescaldina (Milano), 28 settembre 2024 – Avevano capi di abbigliamento rubati in più esercizi commerciali per un valore totale che supera i 2mila euro, ma l’intervento degli agenti della Polizia locale di Rescaldina ha permesso di fermare i responsabili, tutti e tre denunciati per ricettazione, e recuperare la refurtiva. Gli agenti del Comando di Polizia Locale, nella giornata di giovedì, hanno ricevuto una segnalazione relativa al rinvenimento di alcune borse con all'interno capi di abbigliamento nella zona del posteggio del Rescaldina Village in Via F.lli d’Italia. La pattuglia, giunta prontamente sul posto, ha notato tre uomini che intenti ad armeggiare con borse e zaini nell’area retrostante l’ex ristorante Mokha: una volta avvicinatisi gli agenti hanno accertato che le borse contenevano numerosi capi di abbigliamento dotati di dispositivo antitaccheggio, nonché articoli di profumeria. Gli operatori hanno dunque recuperato la refurtiva e accompagnato i soggetti al Comando per identificarli e verificare la provenienza della merce. I tre, tra le altre cose, sono stati trovati in possesso di borse a tracolla dotate all’interno di un’apposita schermatura studiata per eludere i dispositivi che rilevano le placche antitaccheggio. Una volta contattata la sicurezza del centro commerciale di Rescaldina è stato accertato che la merce era stata rubata dai negozi FootLocker, Decathlon e Lively Milano. Tra la refurtiva rinvenuta, inoltre, vi erano anche altri capi di abbigliamento sportivo che non erano stati sottratti dai negozi del Centro Commerciale ma dal vicino negozio “Pittarosso”. I tre responsabili, cittadini di nazionalità sudamericana di 20, 21 e 52 anni, regolarmente soggiornanti sul territorio e residenti nel Milanese, tutti con precedenti specifici, sono quindi stati denunciati a piede libero per ricettazione. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. La prontezza dell’intervento ha impedito che la refurtiva passasse di mano ad un quarto soggetto ripreso dalle telecamere di Pittarosso ma che, purtroppo, non è stato fermato ed identificato non essendo presente al momento dell’intervento.