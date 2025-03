Record alla festa di fine Ramadan. Oltre 2.500 fedeli in preghiera

LEGNANO (Milano)Il Parco dell’Amicizia si è trasformato, per una mattina, in un immenso tappeto di preghiera. Oltre 2500 fedeli, appartenenti all’associazione Italo Araba di Legnano e dell’Altomilanese, si sono radunati per celebrare la chiusura del Ramadan. Un colpo d’occhio che restituiva il senso profondo della comunità e della fede, nonostante i lavori in corso che avrebbero potuto scoraggiare una simile affluenza. La cerimonia ha avuto un carattere solenne, impreziosito dalla presenza delle autorità cittadine.

Il sindaco Lorenzo Radice, accompagnato dall’assessora Monica Berna Nasca, ha portato un messaggio di accoglienza e apertura, ribadendo il valore di una convivenza basata sul rispetto reciproco. La città, con la sua anima operosa e multiforme, ha accolto l’evento con il consueto spirito di inclusione, garantendo che tutto si svolgesse nella massima sicurezza e con il minimo disagio per la viabilità.

Nel corso della giornata è giunto anche il messaggio dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha voluto sottolineare il legame tra le fedi: "La condivisione di un tempo di digiuno e preghiera – noi nella Quaresima, voi nel Ramadan – è occasione per ritrovare le comuni radici del dialogo e della fratellanza". Un pensiero che si inserisce con forza nell’attualità, in un mondo attraversato da conflitti e lacerazioni, dove la misericordia si pone come unica vera risposta all’odio. L’arcivescovo ha quindi invitato a lasciarsi guidare dal perdono divino, sulla scia delle parole di Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”.

Un messaggio che, pur scritto cinque anni fa, resta vivo e necessario, come il bisogno di pace che accomuna tutti gli uomini. Legnano, in questa giornata di raccoglimento e celebrazione, ha saputo mostrare ancora una volta il volto della sua comunità: un mosaico di storie, culture e speranze, unite nel desiderio di un futuro condiviso.