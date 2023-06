Rapina nel cimitero di Garbatola, in tre strattonano due persone per rubare collana e portafogli

Nerviano (Milano), 1 giugno 2023 - Due persone rapinate mentre sono al cimitero di Garbatola. E' successo questa mattina poco prima delle 9 al camposanto della frazione nervianese come denuncia l'ex sindaco ed attuale consigliere comunale Massimo Cozzi: "Questa mattina, poco prima delle 9 tre uomini a volto scoperto hanno rapinato due persone all'interno del Cimitero di Garbatola. Al di là del bottino che riguarda una collana, bracciali e portafogli, preoccupano le modalità di quanto accaduto. Hanno agito in pieno giorno, a volto scoperto, buttando anche per terra una persona, per poi fuggire con una macchina berlina nera a forte velocità. Di sicuro un episodio che ci preoccupa".

Cozzi prosegue: "La sostanza è che preoccupa che due normalissime persone vadano in pieno giorno a trovare i propri cari al cimitero e si trovino in una situazione simile. Poteva capitare a tutti". Sul caso indagano adesso i carabinieri della locale stazione cittadina.