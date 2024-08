Raccolta funghi. Controlli in Ats sulle tossicità

Complici le vacanze, la voglia di relax e il piacere di passeggiare nel bosco, i cercatori di funghi sono già in esplorazione da giorni. Ats Milano Città metropolitana fornisce indicazioni pratiche perché uno svago non si trasformi in un ricovero ospedaliero, invita alla prudenza (meglio evitare di far consumare funghi a bambini, donne in gravidanza, anziani o persone con patologie acute o croniche a livello gastrico, epatico, enterico, pancreatico e circolatorio) e ricorda l’attività dei suoi Ispettorati micologici, che effettuano gratuitamente il controllo dei prodotti freschi spontanei raccolti da privati cittadini e destinati al consumo in proprio. L’accesso al servizio va concordato telefonicamente. I funghi devono essere portati all’Ispettorato nel più breve tempo possibile dalla raccolta e devono essere interi, sani, sommariamente puliti dal terriccio e posti in contenitori rigidi e forati. È importante che venga sottoposto all’analisi l’intero quantitativo raccolto. I funghi giudicati non mangerecci saranno immediatamente confiscati per la distruzione.

Su territorio ci sono tre Ispettorati micologici: a Castano Primo in piazza Mazzini 43 (tel. 02.8578.4198-5865) aperto dal 2 settembre al 29 novembre, il lunedì dalle 14 alle 16; a Parabiago in via Spagliardi 19 (tel. 02.8578.4198-5865), aperto dal 2 settembre al 29 novembre, il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16; a Magenta in via al Donatore di Sangue 50 - Palazzina N Ospedale (tel. 02.8578.4198-5865), aperto dal 2 settembre al 29 novembre, il lunedì dalle 14 alle 16. Nei restanti periodi dell’anno ogni accesso dovrà essere preventivamente concordato telefonicamente con la sede prescelta.

Silvia Vignati