Raccolta fondi in memoria di Marta. Gli amici si muovono per la famiglia

Morta a soli 38 anni, lasciando il marito e un figlio piccolo. Oggi gli amici di Marta Abalsamo lanciano un appello sui social per aiutare la famiglia. "Marta ha lasciato un’impronta profonda nella vita di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla, con il suo sorriso radioso, la sua generosità e il calore che trasmetteva. Era una donna speciale, sempre pronta a offrire il proprio aiuto e a diffondere energia positiva attorno a sé. Marta amava prendersi cura degli altri e affrontava la vita con intraprendenza e vitalità, portando gioia e sostegno in ogni situazione", scrivono gli amici. Oggi, suo marito Alessandro e il piccolo Matteo, di soli 2 anni, si trovano ad affrontare un dolore immenso e inaspettato. Inoltre, la sua perdita improvvisa ha lasciato un vuoto enorme e ha colto la famiglia impreparata, costringendo Alessandro a fare i conti con difficoltà economiche gravose, tra cui una rata del mutuo progettata per due stipendi. Per questo motivo, gli amici della famiglia hanno avviato una raccolta fondi. Ch.S.