Qui la “Comunità. Energetica . Rinnovabile”

Castelseprio è tra i primi comuni del Varesotto a costituire come socio fondatore una Cer. Ieri la firma dell’atto costitutivo e l’approvazione dello statuto con cui è nata ufficialmente la "Comunità Energetica Rinnovabile del Seprio". L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune e un gruppo di imprenditori: insieme hanno partecipato al bando "Transizione Energetica" della Camera di Commercio Varese volto a favorire l’aggregazione di soggetti interessati a dar vita a questo modello innovativo di sostenibilità energetica, ambientale e sociale. "Con l’esperienza maturata come Camera di Commercio e con Malpensafiere Cer - spiega il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello (nella foto) - abbiamo accompagnato diversi imprenditori di Castelseprio e il Comune stesso a perseguire un risultato significativo come quello che ha trovato concretezza nelle ultime ore. E questo nell’attesa di raggiungere un altro risultato analogo con la Cer che farà capo al nostro Centro Congressi Ville Ponti, in grado di coinvolgere imprenditori, associazioni, enti del terzo settore e strutture sportive di un’ampia zona di Varese, Induno Olona e una parte di Arcisate". Il vincolo territoriale di una Cer non viene infatti stabilito dai confini comunali, bensì dai punti di connessione alla rete elettrica. "Nel nostro caso - sottolinea il sindaco di Castelseprio Silvano Martelozzo - oltre a buona parte del nostro comune, questa appartenenza alla cabina primaria vede interessate Cairate, Lonate Ceppino, Tradate, Locate Varesino e Carbonate. Tutte potranno godere dei benefici dell’appartenenza a una Cer". Obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri attraverso la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.

L.C.