Quarto binario. A Vanzago ripresi i lavori

Dopo mesi di incertezza, riprendono i lavori per la realizzazione del quarto binario e il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Il cantiere, che era stato bloccato a seguito di un ricorso al Tar presentato dal Comitato Rho-Parabiago – contrario al progetto –, è stato riavviato in via provvisoria, in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Il ritorno delle ruspe è avvenuto a Vanzago con le prime operazioni legate alla demolizione di alcune strutture nell’area della stazione. Il primo intervento riguarderà il locale ferroviario utilizzato come spogliatoio, situato nell’ex deposito merci. Oggi le squadre di lavoro procederanno con l’abbattimento del parcheggio biciclette coperto, di proprietà comunale. Per ridurre i disagi ai pendolari, l’Impresa Luigi Notari, incaricata dei lavori, installerà quattro nuove rastrelliere portabiciclette in piazza XXV Aprile. Queste saranno monitorate dal sistema di videosorveglianza comunale già attivo nell’area della stazione, garantendo così maggiore sicurezza ai cittadini.

Parallelamente, verranno rimossi i cartelloni pubblicitari presenti in via Assisi. Uno dei nodi ancora da sciogliere riguarda l’ex bar situato nell’area ferroviaria, destinato alla demolizione. Tuttavia, al momento, non è stato ancora definito un piano operativo preciso per il suo abbattimento. Dal Comune di Vanzago fanno sapere che, per minimizzare l’impatto del cantiere sul traffico cittadino, è stato imposto ai mezzi pesanti di utilizzare una pista di cantiere dedicata. Tutte le strutture di proprietà di Rfi/Italferr nella zona della stazione saranno progressivamente abbattute per fare spazio alla nuova fermata di Vanzago.

Ch.S.