Quarant’anni di impegno premiati. Sos Malnate nella nuova sede: "Ora pensiamo al centro prelievi"

Sos Malnate trasloca nella nuova sede di via Redipuglia. Uno spazio più ampio per la storica associazione malnatese che lo scorso anno ha festeggiato il suo quarantennale. L’immobile inaugurato ieri alla presenza delle autorità si sviluppa su un’area di circa 4500 metri quadrati, dove trovano spazio gli uffici, le sale per gli equipaggi per il soccorso e i servizi secondari, uno spazio ricreativo e un’aula didattica, più ovviamente l’area per il ricovero delle ambulanze. Sono 10 i mezzi di Sos Malnate, mentre il totale dei volontari arriva fino a 250 unità, che si affiancano a 14 dipendenti e 10 ragazzi del Servizio civile. Annualmente sono oltre 4500 i servizi.

Numeri importanti, così come significativo è stato l’investimento sulla nuova sede, per un totale di oltre 800mila euro tra acquisto e lavori. E non è stato un percorso semplice.

"A causa della guerra in Ucraina e del 110% i costi sono lievitati – ha spiegato il presidente Massimo Desiante – abbiamo dovuto aspettare i tempi tecnici per riuscire a reperire i fondi necessari e rifare nuovi preventivi: ci siamo riusciti e a settembre sono partiti i lavori e ora siamo qui". In via Redipuglia viene trasferita tutta l’attività di Sos Malnate, fatta eccezione solo per l’ambulatorio per i prelievi che rimane in via I Maggio. "In un futuro prevediamo di farne uno anche qui, quando riusciremo a trovare i fondi necessari – ha aggiunto il presidente – e pensiamo anche ad un bar gestito da personale disabile".

Lorenzo Crespi