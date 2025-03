Quarant’anni di impegno: "Grazie Masala"

Quarant’anni trascorsi tra uffici, piazze e strade, sempre con la stessa dedizione, con lo stesso impegno silenzioso e costante. Giuseppe Masala, volto storico del Comune di Cerro Maggiore, saluta il suo lavoro lasciando dietro di sé non solo pratiche archiviate e documenti firmati, ma soprattutto un’eredità fatta di passione, esperienza e senso del dovere. Per Masala il Comune non è stato solo un luogo di lavoro, ma una seconda casa, una comunità nella quale ha investito ogni giorno la sua professionalità. Un percorso cominciato quasi per caso, quando da giovane mosse i primi passi tra gli uffici amministrativi e le squadre operative, imparando ogni dettaglio della macchina comunale, fino a diventare un punto di riferimento per colleghi, amministratori e cittadini. Il giorno del suo pensionamento non poteva passare inosservato. Così l’amministrazione comunale e i colleghi hanno voluto rendergli omaggio con una cerimonia densa di emozione.

La sindaca Nuccia Berra ha espresso parole di gratitudine e riconoscenza: "A Giuseppe Masala porgo i ringraziamenti di tutta la comunità. Il suo lavoro, spesso lontano dai riflettori, è stato fondamentale per il mantenimento e la cura di tutto ciò che appartiene al Comune. Con il suo spirito di servizio ha saputo costruire un legame indissolubile con questa città". Lui, Masala, ascolta e sorride con la modestia che lo ha sempre contraddistinto. "Mi sono sempre sentito importante – racconta – non un semplice numero, ma parte di una squadra che ha sempre trovato una soluzione, anche nei momenti più difficili. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone straordinarie, di affrontare sfide e di vedere il paese cambiare, crescere. È stato un onore lavorare per il mio Comune".

Christian Sormani