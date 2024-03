Pubblico e privato in rete. Un Osservatorio per le Cure palliative

Un Osservatorio Cure Palliative. Obiettivi: sviluppare attività di ricerca, raccolta e analisi dei dati e creare occasioni di confronto tra i soggetti che costituiscono la rete locale di quelle cure, che danno alla persona malata la massima qualità di vita possibile, nel rispetto della sua volontà. Il progetto porta la firma della Liuc business school, insieme a Federazione cure palliative e Uneba (Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza) Lombardia. Sarà presentato giovedì, dalle 10 alle 12.30 in Aula Bussolati C107 dell’Ateneo. L’illustrazione spetterà ad Antonio Sebastiano, direttore Osservatorio settoriale sulle Rsa – Liuc business school, insieme a Luca Moroni, coordinatore commissione Cure palliative Uneba e coordinatore Fcp Lombardia. In un contesto socioeconomico in rapida evoluzione, con prevalenza di condizioni di cronicità avanzata, lo sviluppo delle cure palliative è strategico per la qualità, continuità e appropriatezza nei percorsi di cura delle persone malate. Con la Legge 38/2010, l’Italia si è distinta in Europa per la completezza e l’ambizione della normativa quadro in materia. Le cure palliative sono infatti pienamente riconosciute come un diritto per chi è affetto da patologie inguaribili: tutti i cittadini devono potervi accedere, in ogni momento della vita, senza discriminazioni. S.V.