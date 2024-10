Pronto a riaprire il parcheggio della stazione

Chiuso al pubblico da poco più di quattro mesi, riapre i battenti domani alle 14 l’area parcheggio della stazione di Canegrate. Il parcheggio di via XXIV Maggio era stato chiuso il 10 giugno per permettere gli interventi messi in preventivo da Cap Holding: il gestore del servizio idrico integrato, infatti, con il coordinamento di Città metropolitana di Milano, ha tradotto in pratica un intervento di riqualificazione dell’area, che verrà ridisegnata per ridurre la superficie permeabile, ottimizzare la funzionalità e migliorare la qualità paesaggistica e ambientale. Il parcheggio nella nuova configurazione sarà dunque dotato di 199 posti auto, di cui 5 riservati a persone con disabilità, 44 nuove piante, un rain garden e un percorso ciclopedonale che collegherà il parcheggio alla stazione. Questo intervento - insieme a quello in via Bormio per la riconversione di una parte dei parcheggi non utilizzati in area verde attrezzata - fa parte del progetto Città metropolitana Spugna, che mira a realizzare molteplici interventi di drenaggio urbano sostenibile per far sì che le città siano in grado di assorbire l’acqua piovana, soprattutto negli eventi più intensi, senza intasare le reti fognarie ed evitando allagamenti.

Fa parte dello stesso gruppo di opere, ad esempio, anche l’intervento in corso Magenta a Legnano, nell’area parcheggio di fronte alle scuole Bonvesin della Riva, e che ha come obiettivo quello di alleggerire il sistema fognario di quella sezione di territorio. Il finanziamento del Pnrr, ottenuto dalla Città metropolitana, pari a oltre 50 milioni di euro, consentirà di riqualificare un’area complessiva pari a 530mila metri quadrati attraverso 90 interventi in 32 Comuni.

P.G.