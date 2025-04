Progetto Polis, lavori terminati. L’Ufficio postale riapre al pubblico: "Servizio essenziale per la città"

Dopo mesi di attesa e disagi, lunedì riaprirà finalmente l’Ufficio Postale di Canegrate, chiuso da dicembre per lavori di adeguamento nell’ambito del Progetto Polis. La conferma è arrivata in una comunicazione ufficiale da parte di Poste Italiane al sindaco Matteo Modica, che nelle scorse settimane aveva sollecitato più volte l’azienda a fornire chiarimenti sui ritardi accumulati. "In risposta alle sollecitazioni del nostro sindaco – ha comunicato l’amministrazione – è finalmente arrivata una risposta da Poste Italiane: la riapertura è prevista per il 14 aprile. Restiamo in attesa". Nella lettera firmata dalla responsabile della Filiale Milano 4 Ovest, Maria Grazia Mazza, si legge che "durante la realizzazione dei lavori infrastrutturali sono emerse alcune criticità che hanno portato a una dilatazione delle tempistiche previste per l’intervento". Tradotto: problemi imprevisti hanno rallentato il cantiere e fatto slittare la riapertura. Un copione, peraltro, già visto in altri Comuni coinvolti nel medesimo progetto. A rendere ancora più tesa la situazione, un errore contenuto nella comunicazione ufficiale: Poste ha indicato come riferimento temporaneo per i cittadini di Canegrate l’ufficio postale di San Vittore Olona, in via XXIV Maggio. Il Comune ha subito rettificato con una nota: "Ci permettiamo di segnalare che, come universalmente noto, l’ufficio postale a cui vengono temporaneamente indirizzati gli utenti canegratesi non è a San Vittore Olona ma quello di San Giorgio su Legnano (via Mella), dove è stato attivato uno sportello dedicato". La riapertura dello sportello di via Cervino è quindi fissata per lunedì, ma resta forte l’amarezza per una gestione definita "confusa e poco trasparente" da diversi cittadini. L’amministrazione auspica ora un rapido ritorno alla piena operatività del servizio, essenziale per tutta la comunità.

Christian Sormani