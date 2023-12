Problemi al liceo Bramante, "il sindaco si attivi con l’ex Provincia"

Nel Consiglio comunale di mercoledì è passata all’unanimità la mozione presentata dalla lista civica “Luca Del Gobbo“, presentata dopo le proteste di queste settimane da parte degli studenti. Le questioni sono quelle relative ai termosifoni, bagni, acqua nelle aule, sporcizia, tetti pericolanti, buchi nei muri del liceo magentino Bramante. A cui si aggiungono i laboratori senza materiale, muffa e crepe.

"La mozione chiede al sindaco Luca Del Gobbo di farsi parte attiva con la Città metropolitana di Milano per definire tempistiche e modalità di interventi di manutenzione che permettano di risolvere le problematiche". "Con uno sguardo di collaborazione e per il bene di questi studenti – aggiunge il consigliere Alessio Cofrancesco – abbiamo accettato l’emendamento proposto dai colleghi del Pd (che include anche l’istituto Leonardo Da Vinci e il liceo Quasimodo) permettendo a questa mozione di essere votata all’unanimità e dare più voce e più forza al sindaco". "Penso che le richieste di questi studenti siano più che legittime, per questo presentare questa mozione ci è sembrata una modalità corretta per essere al fianco di questi studenti. Ora la palla passa alla Città Metropolitana di Milano e alla sua Amministrazione, in mano al Partito Democratico. Riusciranno questa volta a non rimanere indifferenti?".