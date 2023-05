Prima dell’Alessandrini le medie a Vermezzo "La ricordiamo con affetto"

Prima di avere una cattedra al liceo Alessandrini la professoressa Elisabetta Condò ha incominciato ad insegnare nel 2001 alle scuole medie di Senigaglia nelle Marche. Si è poi trasferita nel Milanese e per molti anni ha lavorato all’istituto Rodari, in qualità di docente di Italiano alle scuole medie frequentate dai ragazzi di Vermezzo con Zelo e Gudo. Fra i tanti messaggi che la docente ha avuto dopo il ferimento da parte di uno studente liceale c’è anche quello di Omar Cirulli, il sindaco di Gudo. "Come già a Vermezzo, oggi ad Abbiategrasso la professoressa Condò guida con mano sicura i nostri ragazzi nel percorso di crescita attraverso i valori del rispetto e dell’educazione".

L’Amministrazione comunale di Gudo ha voluto esprimere la sua vicinanza alle sofferenze della famiglia di Elisabetta: "Siamo rimasti tutti senza parole. Mai avremmo potuto immaginare un fatto del genere. Auguriamo alla docente una pronta guarigione, tale da permetterle un subitaneo rientro tra i banchi di scuola", si legge. Auguri all’insegnante anche da parte del Consiglio comunale di Abbiategrasso. Nella riunione in programma lunedì sera, poche ore dopo il fatto, il sindaco Nai ha definito l’aggressione "un fatto di estrema gravità, imprevedibile, che racconta quanto sia difficile oggi per il corpo docente rapportarsi con i disagi del mondo giovanile acuiti dagli effetti della pandemia".

Giovanni Chiodini