Prevenzione. Ritorna l’Ottobre Rosa

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in collaborazione con Ccr Insieme Ets, saranno organizzate giornate dedicate a visite di prevenzione gratuite. Un’occasione fondamentale per tutti di prendersi cura della propria salute e compiere un passo concreto nella battaglia contro i tumori. Questo il calendario delle visite gratuite: il 1° ottobre, Corbetta, ambulatorio comunale, mattino, prevenzione cute; l’8 ottobre, Dairago, ambulatorio comunale, pomeriggio, prevenzione seno; il 15 ottobre, Buguggiate, sede Bcc, intera giornata, prevenzione seno e cute; il 22 ottobre, Busto Garolfo, Casa della comunità, intera giornata, prevenzione seno; il 26 ottobre, Busto Garolfo, sede Ccr Insieme Ets, intera giornata, visite di prevenzione per rischio cardiovascolare, diabete e aterosclerosi. Ch.S.