Prevenzione Ictus a San Vittore Olona: il Comune in campo

Alla luce delle liste d’attesa, conviene non farsi sfuggire un’occasione di cura di sé. La propone il Comune in collaborazione con Adiva (Associazione Altomilanese di diagnostica vascolare) onlus, presieduta dal Piermarco Locati (nella foto), ex direttore della Chirurgia vascolare dell’Ospedale di Legnano. Parliamo della campagna di prevenzione dell’ictus cerebrale, attuata attraverso un semplice esame: l’ecodoppler delle carotidi. L’invito è rivolto ai sanvittoresi di età compresa fra i 60 e gli 80 anni, che non hanno mai eseguito tale indagine. L’accertamento diagnostico non è invasivo, non comporta nessun tipo di preparazione e non presenta nessuna controindicazione. Viene svolto come una qualsiasi ecografia e dura mediamente 20 minuti. L’esame si fa negli ex ambulatori medici i presso la scuola elementare, in via don Magni angolo via Divisione Sforzesca. Gli interessati devono chamare la Croce azzurra dal lunedì al venerdì e dalle 9.30 alle 11.30, per prenotare l’appuntamento.

"Lo screening è in corso, e ci si può prenotare fino agli inizi di dicembre – spiegano dalla Croce Azzurra –. Al momento abbiamo superato le 120 richieste". Daniela Rossi, sindaca: "È da un anno che sono in contatto con il dottor Piermarco Locati per organizzare questa campagna di prevenzione, che ritengo fondamentale per la salute dei cittadini. L’ictus cerebrale si può solo prevenire. Per questo sottoporsi all’esame permette di individuare eventuali fattori di rischio e di porre rimedio in tempo utile, prima che sia troppo tardi". Analoga campagna si era svolta anche a Castellanza, in primavera ed estate: aveva raccolto 1700 adesioni.

Silvia Vignati