Premio Sgurieta al ricercatore. Testimonial di impegno sociale

Il giovane ricercatore Andrea Chiodini ha ricevuto il Premio Sgurieta, promosso dalla Pro loco, che ha scelto l’ambiente scolastico come luogo e momento della premiazione: Chiodini è stato invitato dalla preside della locale scuola media, Alessandra Moscatiello, per parlare a una cinquantina di ragazzi che si apprestano a lasciare la scuola al termine dei tre anni di studio e sono alle prese con un’importante scelta di vita, quale indirizzo scolastico, di studio e di lavoro scegliere per porre le basi del loro futuro.

Due ore di lezione-testimonianza in cui Andrea Chiodini ha parlato soprattutto delle sue conoscenze in ambito scientifico, di come la chimica si è sviluppata nei decenni e quali prospettive di lavoro ci possono essere in questo ambito. Offrendo una proposta alternativa allo studio delle materie umanistiche.

Non è stata però solo una lezione nozionistica: il giovane ricercatore ha raccontato ai ragazzi anche del suo impegno in ambito sociale e della sua esperienza di volontario come autista di ambulanza-soccorritore e donatore Avis. Andrea Chiodini, oggi quarantunenne, dopo la laurea in chimica industriale gestionale è stato assunto dall’Eni dove, dal 2008, si occupa di attività di bonifica e di produzione di energia rinnovabile. Un compito che ha svolto al meglio, tanto di essersi meritato uno dei premi Eni Award, consegnatogli subito dopo gli anni del Covid dal presidente Sergio Mattarella alla presenza dei vertici dell’azienda energetica: in quella sede era stato premiato con un riconoscimento all’innovazione come responsabile del progetto per la soluzione tecnologica e-lorec, che consiste in un dispositivo automatico per il recupero di liquidi densi in fase non acquosa da falde contaminate.

Il Premio Sgurieta, riservato ai cittadini di Marcallo che si sono distinti in vari ambiti, è giunto alla sua diciottesima edizione. Ad Andrea Chiodini, "portatore di valori umani imprescindibili per il benessere dell’intera collettività", è stato riconosciuto il suo ruolo di "catalizzatore di energie e laboratorio propulsore di fervore creativo". Il premio gli è stato conferito dal presidente della Pro loco Felice Castiglioni, alla presenza del sindaco Fausto Coatti.