Pozzari in India ai mondiali di scacchi

Da Legnano a Gandhinagar, in India, dove si stanno svolgendo i Campionati Mondiali Under 20 organizzati dalla Fide, uno degli eventi più importanti della stagione scacchistica. Tra i partecipanti, il legnanese Simone Pozzari (nella foto), partito da Milano insieme alla scacchista Elisa Cassi. L’annuncio dal presidente dell’Asd Scacchi Famiglia Legnanese, Denis Soncin: "Tra i 121 partecipanti all’Open, il nostro Pozzari è al 49º posto – ha spiegato con orgoglio –. Nel torneo femminile, tra le 101 partecipanti, la Cassi è al 30º posto". "I Mondiali Under 20, suddivisi come sempre in due tornei, uno Open e uno Femminile, rappresentano un banco di prova eccezionale per i giocatori, perché storicamente sono stati vinti da scacchisti che poi hanno raggiunto altissimi livelli", si legge in una nota della Federazione Scacchistica Italiana.

Ch.S.