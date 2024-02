Potati o abbattuti gli alberi pericolanti

Negli ultimi anni le ondate violente di maltempo hanno causato spesso la caduta di alberi o la compromissione della loro tenuta, determinando pericoli per la sicurezza in vari comuni nel territorio varesino. Per prevenire queste situazioni l’amministrazione comunale di Albizzate (nella foto il sindaco, Mirko Zorzo), dove l’anno scorso nel mese di giugno un fulmine durante un temporale notturno aveva abbattuto un grosso abete, finito su un’auto e su un cavo elettrico, ha dato il via nei giorni scorsi ad interventi per la manutenzione del patrimonio arboreo, la spesa è pari a 30mila euro. I lavori sono stati preceduti da approfondite valutazioni delle condizioni degli alberi, tra cui oltre 150 tigli, presenti sul territorio comunale, quindi è stata definita la loro programmazione, con la collaborazione di tecnici esperti. Il primo intervento ha riguardato la potatura e l’abbattimento di piante in prossimità delle scuole, in questo modo con l’arrivo della bella stagione gli alunni potranno fare attività all’aperto in sicurezza. Dall’amministrazione comunale fanno sapere che sono state rimosse le piante morte oppure in condizioni precarie, compromesse a causa degli eventi climatici. L’attenzione è stata rivolta inoltre al parco di via Solferino che ospita la colonia felina, nell’area è stato potato e messo in sicurezza il cedro accanto al rifugio dei gatti. Sono state poi verificate le condizioni di tutti i 157 tigli che si trovano sul territorio comunale, pertanto l’amministrazione di Albizzate ha deciso di intervenire sugli esemplari di via Vittorio Veneto per migliorare la visibilità serale. R.F.