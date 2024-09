Pontevecchio, la sagra dal sapore antico

Pontevecchio in festa. La frazione magentina si ferma oggi per la tradizionale festa patronale volta a riscoprire antiche usanze: ancora strettamente agricola, vede i suoi residenti legati con grande passione al mondo contadino. Dalle 9 alle 19 sarà allestito un villaggio medievale con giochi antichi, esposizioni di armi e armature. In mattinata, alle 10.45, e nel pomeriggio, alle 16.45, sarà proposta la simulazione di un antico duello con le caratteristiche armature. Anche quest’anno non mancheranno gli stand lungo via Isonzo e, tra questi, le associazioni di volontariato presenti per farsi conoscere e raccogliere fondi, oltre al comitato agricolo magentino. Alle 11 il Santuario ospiterà l’esibizione musicale del Corpo Santa Cecilia, insieme alle bande di Robecco e Santo Stefano Ticino, alla presenza dell’amministrazione comunale. Come tradizione vuole, i residenti pranzeranno lungo via Isonzo tutti insieme, la strada che taglia la frazione e porta fino al ponte sul Naviglio Grande.

Tante attività anche nel pomeriggio in Villa Castiglioni, con la mountain bike per i più piccoli, e al Circolo parrocchiale con i ragazzi dell’oratorio. Alle 16 la cuccagna vedrà i giovani del paese darsi battaglia sul classico tronco posizionato lungo il Naviglio, tempo e acqua presente permettendo. Processione religiosa in serata e chiusura con i fuochi d’artificio alle 22. Domani Pontevecchio ricorderà, come sempre, i defunti della parrocchia.

Graziano Masperi