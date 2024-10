Poeta, no grazie. Serata al Castello Il 19 ottobre a Legnano si terrà la seconda edizione di "Poeta? No, grazie" al Castello, con autori provenienti da tutta Italia che si confrontano sul significato della poesia. Evento organizzato da Officine Letterarie Poesia 33 e l'amministrazione comunale. In serata, al Palazzo Leone da Perego, la Compagnia dei Gelosi presenta "Voci di Donne", un recital sulla condizione femminile.