Più sicurezza davanti all’entrata delle primarie

Cominciano questa settimana i lavori preliminari per strutturare la zona scolastica di fronte all’ingresso della Don Milani, intervento che renderà definitiva la sistemazione provvisoria e sperimentale adottata lo scorso anno per conciliare la compresenza della primaria e della sede di Euro.PA Service. La sistemazione ha il fine di garantire la sicurezza nelle fasi di entrata e uscita degli alunni malgrado il movimento dei mezzi della società multiservizi. I lavori consistono nella realizzazione di un ampio marciapiede sul fronte scuola che abbraccia il cancello principale e quello realizzato più recentemente per l’ingresso e l’uscita degli alunni. Identica, una volta terminati i lavori, sarà la disposizione dei posti auto, che resterà in linea come è stato nell’assetto provvisorio e identica la viabilità: il primo tratto della via Bissolati, dall’incrocio con viale Toselli all’ingresso della sede di Euro.PA, sarà percorribile in entrata da viale Toselli esclusivamente dai mezzi dell’azienda stessa ed è confermato, per i veicoli, il divieto di accesso in via Bissolati da viale Gorizia negli orari di entrata e uscita degli alunni.

"La soluzione sperimentale adottata in questi mesi ha dato esito positivo e abbiamo deciso di rendere strutturale la sistemazione degli spazi di fronte alla scuola Don Milani che erano stati delimitati con new jersey", spiega Marco Bianchi assessore alle Opere pubbliche. L’esecuzione dei lavori non comporterà variazioni alla viabilità della Bissolati, ma soltanto la temporanea soppressione di qualche posto auto. P.G.