"Più controlli serali a Parabiago: "Dicembre in sicurezza" per la Giunta"

"Dicembre in sicurezza": la giunta parabiaghese intensifica i controlli serali sul territorio con servizi di polizia locale straordinari. A seguito della positiva esperienza di incremento dei servizi straordinari di controllo fatta negli scorsi anni, la giunta Cucchi accede a nuovi finanziamenti di Regione Lombardia per avviare altri presidi del territorio dall’1 al 17 dicembre 2023, nella fascia oraria 1704 del mattino. Il finanziamento viene erogato per il tramite del Comune di Legnano che coordinerà i servizi di tutto l’Asse del Sempione. Infatti, per meglio vigilare e prevenire situazioni di pericolo di sicurezza urbana e stradale, intensificando, tra gli altri, anche i controlli per guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, i controlli di dicembre coinvolgeranno anche altri comandi di polizia locale dell’Asse del Sempione. I costi degli straordinari degli operatori sarebbero interamente coperti da Regione Lombardia con le medesime modalità già utilizzate nei precedenti progetti. "I servizi di controllo straordinario previsti in dicembre – dichiara l’assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli – saranno effettuati in collaborazione con i comandi dell’Asse del Sempione; negli ultimi mesi sono stati fatti diversi servizi congiunti che hanno portato ottimi risultati di sicurezza. L’ultimo, per esempio, sabato scorso durante il quale il nostro comando è intervenuto con tre autovetture e 9 operatori. È importante, quindi, avere a disposizione una struttura più completa in termini di strumentazione e supporto alle squadre in servizio".Ch.S.